Ответ на заявку Украины о вступлении в Евросоюз дадут в течение нескольких месяцев

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18.03.2022 15:26

Еврокомиссия предоставит вывод по заявке Украины на членство в Евросоюзе в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщил в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский.

Он провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Вывод ЕК по заявке Украины на членство в Евросоюзе будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК предоставлено поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели», - сообщил Зеленский.

Фон дер Ляйен заявила, что европейский путь Украины начался.

«Я заверила Президента Украины в непрерывной поддержке ЕС. Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, стойкости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути», - сообщила глава Еврокомиссии в Twitter.

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