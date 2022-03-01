Ответ на заявку Украины о вступлении в Евросоюз дадут в течение нескольких месяцев

Еврокомиссия предоставит вывод по заявке Украины на членство в Евросоюзе в течение нескольких месяцев.
Об этом сообщил в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский.
Он провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Вывод ЕК по заявке Украины на членство в Евросоюзе будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК предоставлено поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели», - сообщил Зеленский.
Фон дер Ляйен заявила, что европейский путь Украины начался.
«Я заверила Президента Украины в непрерывной поддержке ЕС. Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, стойкости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути», - сообщила глава Еврокомиссии в Twitter.