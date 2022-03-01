Ответ на заявку Украины о вступлении в Евросоюз дадут в течение нескольких месяцев

Еврокомиссия предоставит вывод по заявке Украины на членство в Евросоюзе в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщил в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский.

Он провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Вывод ЕК по заявке Украины на членство в Евросоюзе будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК предоставлено поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели», - сообщил Зеленский.

Фон дер Ляйен заявила, что европейский путь Украины начался.