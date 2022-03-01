Глава Верховной Рады заявил, что курс Украины на вступление в НАТО могут исключить из Конституции

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на фоне переговоров с Россией допустил возможность изменения Конституции Украины в части евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает «Украинская правда».

- Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будем менять Конституцию в этой части, - сказал спикер.

Он подчеркнул, что для Украины важно, чтобы по результатам этих договоренностей прежде всего «мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства».