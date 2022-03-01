Не унижайте ВСУ своими «экспертными оценками»: Главнокомандующий обратился к украинским политикам, разгоняющим «зраду»

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинских политиков, которые рассказывают об «измене» и делают «оценки» оперативной обстановки, чтобы они занимались своими делами и не мешали военным делать свое.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ниже приводим текст без изменений.
Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об «измене» и делают «оценки» оперативной обстановки.
Своими безответственными заявлениями по типу, что противник что-то вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов.
Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире.
Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить.
Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир.
Идут 24-е сутки нашего сопротивления полномасштабной агрессии. Сопротивление, которое стало возможным благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации.
Поэтому я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими «экспертными оценками». Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети.
Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам.
Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных Сил.
Призываю – не раскалывайте государство!
Слава Украине!