Не унижайте ВСУ своими «экспертными оценками»: Главнокомандующий обратился к украинским политикам, разгоняющим «зраду»

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинских политиков, которые рассказывают об «измене» и делают «оценки» оперативной обстановки, чтобы они занимались своими делами и не мешали военным делать свое.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ниже приводим текст без изменений.

Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об «измене» и делают «оценки» оперативной обстановки.

Своими безответственными заявлениями по типу, что противник что-то вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов.

Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире.

Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить.

Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир.

Идут 24-е сутки нашего сопротивления полномасштабной агрессии. Сопротивление, которое стало возможным благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации.

Поэтому я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими «экспертными оценками». Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети.

Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам.

Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных Сил.

Призываю – не раскалывайте государство!

Слава Украине!