Джонсон заявил, что путин развязал войну, потому что боится Украины, и назвал ошибкой нормализацию отношений с РФ в 2014 году

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о начале «новой эры запугиваний», если российскому диктатору владимиру путину удастся добиться успеха в ходе полномасштабного вторжения в Украину, которое стало его «катастрофической ошибкой».

Об этом он сказал во время выступления на конференции Консервативной партии в Блэкпуле, сообщает «Новое время».

По мнению Джонсона, глава Кремля начал войну против Украины не из-за того, что обеспокоен ее возможным вступлением в НАТО, а из-за своего страха перед ней и ощущения угрозы из-за «исторической близости» двух стран.

- Он испугался Украины, потому что в Украине свободная пресса. В Украине были свободные выборы, и с каждым годом Украина продвигалась — не всегда это было легко — к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера и боялся неочевидного упрека к себе, — сказал Джонсон.

Британский премьер подчеркнул: важно, чтобы вторжение РФ провалилось, поскольку «одержавший победу путин не остановится на Украине». По его словам, успех российского диктатора станет «зеленым светом» для автократов на Ближнем и Дальнем Востоке.

- Конец свободы в Украине будет означать угасание любой надежды на свободу в Грузии, а затем в Молдове. Это будет означать начало новой эры запугивания во всей Восточной Европе — от Балтийского до Черного моря[…]. Это переломный момент для мира. Это момент выбора. Это выбор между свободой и угнетанием, — подчеркнул Джонсон.

Он предостерег других лидеров от позиции «реальной политики» в отношении путина и «примирения с тиранией». Джонсон считает, что нормализация отношений с главой Кремля после вторжения РФ в Украину, к чему прибег Запад в 2014 году после оккупации Крыма, стало бы той же ошибкой.

Напомним, ранее Джонсон заявил, что Украина сейчас «расплачивается» за то, что Запад долгие годы не понимал угрозы, которую представляет владимир путин.