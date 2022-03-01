Подоляк считает, что Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит варварство россии

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит войну РФ против Украины.

Об этом он написал в Twitter.

«Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение – поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить варварство РФ. Это шанс сидеть за столом на равных», - заявил он.

Подоляк добавил, что европейцы и США должны четко объяснить Пекину разницу между 1,6 триллионом долларом и 150 миллиардов долларов (объемы торговли КНР с западными странами и РФ соответственно).