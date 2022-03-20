НАПК создало реестр коллаборантов и предателей для СБУ и призвало приобщиться к поиску лиц, которые могут помогать россии

Национальное антикоррупционное бюро сформировало для Службы безопасности Украины базу данных из 245 человек, которые могут быть предателями Украины – он будет расширяться.

Об этом сообщает НАПК .

«Мы уже рассказывали вам, что на время войны Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) перенастроило свою работу для того, чтобы работать на единственную цель – уничтожение рашистов на нашей земле.

Сейчас НАПК помогает СБУ выявлять коллаборантов. За время сотрудничества силами наших работников сформирована база данных из 245 человек, которые могут помогать России.

В список попали:

должностные лица всех уровней, которые явно или скрыто способствуют врагу, а также разделяют его идеологию;

лица, которые сотрудничают с врагом, распространяют вражескую пропаганду, подрывают обороноспособность и государственный суверенитет Украины.

База данных постоянно пополняется благодаря помощи наших соотечественников.

Вы тоже можете присоединиться к поиску предателей Украины. Для этого вам нужно отправить на защищенный канал коммуникации НАПК информацию о коллаборанте», - написали работники НАПК в соцсети.