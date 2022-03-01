Во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Оппоблока» и ряда других партий, связанных с рф

Совет национальной безопасности и обороны Украины на время действия военного положения запретил деятельность ряда политических партий, связанных с российской федерацией.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

- Я хочу напомнить всем политическим деятелям из любых лагерей: военное время очень хорошо показывает мизерность личных амбиций тех, кто пытается поставить собственные амбиции, собственную партию или карьеру выше интересов государственных, интересов народа. Кто прячется где-то по тылам, но делает вид, будто только он заботится об обороне. Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха. Но получит жесткий ответ, – заявил Зеленский.

- И поэтому Совет национальной безопасности и обороны Украины решил… Учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостанавливается любая деятельность ряда политических партий во время военного положения. А именно: «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», партия «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо», – добавил Президент.

По его словам, министерству юстиции поручено безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности указанных политических партий.

Напомним, в среду, 16 марта, на внеочередном заседании фракции ОПЗЖ в Херсонском городском совете было принято решение о роспуске фракции.