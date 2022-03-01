Передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат, которые никто не забирает, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что отдельные подразделения российской армии, которые ввели на территорию Украины для участия в боевых действиях, уничтожены на 80-90%.

Об этом шла речь в его видеообращении.

По словам Главы государства, пгт Чернобаевка в пригороде Херсона войдет в историю войн.

- Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью – такими, как они есть: бездарными, способными просто гнать своих людей на убой. Шесть раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой. Шесть раз! И они все равно приходят туда, - отметил Зеленский.

Президент отметил, что Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать врага по всем основным направлениям.

- Наносят российским войскам невиданные потери. Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%. В местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат. И эти трупы, эти тела не никто не забирает. По ним гонят в наступление новые части. Какие-то резервы, которые командование российских войск собирает, где только может. Мы прекрасно понимаем, что у России есть просто бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет и авиабомб. Но я хочу спросить у граждан России. Что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас больше ничего не значат слова «сын», «мать», «отец»? - обратился к гражданам рф Зеленский.