«Несчастный случай или болезнь»: Российская элита ищет варианты, чтобы отстранить путина от власти

По данным Главного управления разведки Минобороны, в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц оппозиционных к владимиру путину. Их цель – скорейшее отстранение путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине.

Об этом сообщает ГУР.

В качестве возможного преемника путина рассматривается директор ФСБ Александр Бортников, который в последнее время попал в немилость российскому лидеру. Официальная причина немилости – роковые просчеты в войне против Украины.

Для свержения путина рассматриваются разные варианты.

«Известно, что Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь, или другая «случайность». Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний «слив» расположения чеченских подразделений на севере Киева», - говорится в сообщении.

В украинской разведке подчеркивают, что вышеизложенная информация поступила именно от российской стороны. Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ.