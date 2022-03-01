44% украинцев считают, что наша страна должна обязательно вступить в НАТО, - соцопрос

Согласно данным соцопроса, 44% респондентов считают, что Украина должна обязательно вступить в НАТО, а 42% полагают, что Украина должна продолжать сотрудничество с НАТО, но не становиться членом союза.

Об этом сообщает социологическая группа «Рейтинг».

Сотрудничество с НАТО вне членства в Альянсе поддерживает больше людей, чем до войны, эта цифра увеличилась за счет тех, кто раньше говорил, что с НАТО вообще не нужно сотрудничать (сейчас таких только 7%).

Больше всего сторонников вступления среди западных и центральных областей, а на Юге и Востоке – больше поддерживают сотрудничество вне членства в Альянсе. Поддержка создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании выросла с 61% (в январе) до 85%. Сегодня поддержка такого союза выше, чем поддержка интеграции Украины с НАТО (72%).

Всего по телефону опросили 1 тысячу респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность результатов опроса – не более 3,1%.