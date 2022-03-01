Украинцы назвали Польшу наиболее дружественной страной

Согласно данным социологического опроса, по мнению украинцев, наиболее дружественными к Украине являются сегодня Польша (96%), Литва (85%), Великобритания (86%) и США (88%).

Об этом сообщает социологическая группа «Рейтинг».

Также дружественными считают Чехию, Румынию, Молдову, Словакию, Турцию, Францию, Словению. Около половины опрошенных считают дружественными Венгрию, Грузию и Германию, еще треть считает их нейтральными.

Китай сейчас для украинцев преимущественно нейтральная страна. В то время как россия (98%) и Беларусь (84%) для украинцев – это враждебные страны. Отношение к этим странам значительно ухудшилось после начала ими войны против Украины. Также несколько ухудшилось отношение украинцев к Китаю. Почти не изменилось – к Германии, Венгрии, Грузии. Улучшилось к Турции, Франции, Польше, Литве, Великобритании, США, Румынии.

При этом в международных настроениях окрепла региональная консолидация: если раньше к США и другим западным странам холоднее относились жители востока и юга, то сейчас эти страны одинаково дружественны для жителей всех макрорегионов. То же касается враждебных стран – россия и Беларусь враждебные страны для абсолютного большинства украинцев независимо от места жительства.