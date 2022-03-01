Иерусалим может стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ, - Зеленский

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет налаживает переговоры между Украиной и Россией – «ищет переговорный путь».

Об этом сообщил в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

- Мы благодарны за каждое усилие, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы найти мир. Если это возможно, - отметил Президент.

Также он сказал, что российским пропагандистам будет сложно обвинить Украину в нацизме, что потому что Президент Украины выступил перед Кнессетом и народом Израиля.