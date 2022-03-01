В РФ считают, что прогресс на переговорах недостаточный для встречи Зеленского и путина

Кремль считает, что пока нет возможности провести встречу президентов Владимира Зеленского и владимира путина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Дмитрий Песков объяснил, что причиной этого является недостаточный прогресс на переговорах.

«Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны», - заявил Песков.

В тоже время, он не стал раскрывать деталей переговоров. И добавил, что для проведения встречи президентов «нужно сначала сделать домашнюю работу - провести и согласовать результаты переговоров».

Напомним, что ранее в Кремле ушли от ответа на вопрос, готов ли путин к переговорам с Зеленским, но дали понять, что нет. В свою очередь Зеленский согласился на переговоры с путиным на территории Турции. Также он в очередной раз призвал главу Кремля сесть за стол переговоров.

