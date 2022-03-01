Чубайс ушел с должности представителя президента рф и покинул россию

Российский политик Анатолий Чубайс ушел в отставку с должности специального представителя президента рф по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и покинул россию из-за своей оппозиции к войне владимира путина в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, ознакомленных с ситуацией, передает УП.

В то же время, как сообщает российский Forbes, им удалось дозвониться до Чубайса по телефону, но на вопрос, действительно ли он уехал из России, он не ответил и бросил трубку.

Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

Тем временем в сети опубликовали фотографию, на которой, как сообщается, Чубайс был замечен возле банкомата в Стамбуле.

Анатолий Чубайс стал едва ли не первым чиновником самого высокого уровня, который порвал с Кремлем из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

На прошлой неделе Аркадий Дворкович, бывший старшим экономическим советником Дмитрия Медведева во время его президентства и вице-премьер-министром до 2018 года, ушел в отставку с должности главы поддерживаемого государством технологического фонда «Сколково» после осуждения вторжения.

Дворкович, также являющийся президентом Международной шахматной федерации, стал одним из немногих бывших высокопоставленных чиновников, выступивших против войны.

Справка

66-летний Анатолий Чубайс известен как архитектор российской приватизации 1990-х годов, Он является одним из немногих экономических реформаторов 1990-х годов, которые остались в правительстве путина и поддерживали тесные связи с западными чиновниками.

Чубайс дал Путину первую работу в Кремле в середине 1990-х и поначалу приветствовал его приход к власти в конце того десятилетия.

При Путине Чубайс занимал руководящие должности в крупных государственных компаниях, пока президент не назначил его уполномоченным по устойчивому развитию в декабре 2020 года.