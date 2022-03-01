Белорусские военнослужащие деморализованы и не хотят воевать против Украины – у путина ищут пути, как их заставить

Сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят индивидуальные беседы с рядовым составом. Таким образом, путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

При выполнении «специальных задач» белорусам предлагается денежное довольствие в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение – льготное обучение в российских военных вузах (например, рязанское воздушно-десантное командное училище).

В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103-й воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе.

«Несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации по участию в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси», - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что среди высшего военно-политического руководства Беларуси происходят споры о возможности привлечения к боевым действиям в Украине. Подавляющее количество личного состава, отказывающегося от участия в так называемой «специальной операции», проверяется на связи с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров – заменяют.

Тем временем в распоряжении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности появились три записи телефонных разговоров украинцев с военнослужащими вооруженных сил Беларуси. Двое из них – действующие военные и сейчас находятся на белорусско-украинской границе. Еще один – ушел из армии в 2011 году.

Разговор 1

– Есть информация, что вы на границе, это верно? Будете заходить в Украину и воевать? Имейте в виду, что здесь вас всех убьют. Вы знаете, сколько россиян уже погибло здесь? – Я вас понимаю. – Я набираю вас, чтобы предотвратить ошибку, потому что здесь вы точно погибнете. – Как вы узнали информацию? Как вы могли дозвониться? – Смотрите, мы знаем каждого. У нас есть вся база ваших солдат. Мы знаем номера телефонов, имя, фамилию, год рождения. Все о вас знаем. Мы не хотим, чтобы Беларусь воевала с Украиной. Если вы уйдете, вы все умрете здесь. Мы вас ждем. Вы понимаете это? (...) Поэтому примите правильное решение и не идите в Украину, потому что вы умрете, все ваши друзья умрут.

Разговор 2

- Ты служишь сейчас? Где-то в военной части сейчас?

- Я тебе говорю, что никакого отношения к этому иметь не хочу. Ушел оттуда в 11-м году. В руки даже автомат брать не хочу, потому что это неправильно. Скажу тебе честно, я сам этого не поддерживаю. С моей стороны в сторону Украины никаких враждебных действий, намерений даже в мыслях нет.

Разговор 3

- Есть информация, что вы сейчас стоите на границе с Украиной и хотите заходить. Вы сейчас служите? - Да, служу. А откуда такая информация, если не секрет? - Сергей, знаем о вас все. Мы вас уже ждем. Если вы заходите, мы вас просто убьем. - Ага. - Смотри, мы понимаем, какого года рождения, мы знаем все про тебя. И о каждом, кто находится в вашей роте. - Я понял. Мы, если честно, и сами здесь в а*е, здесь у половины моей роты родственники в Украине живут. - На самом деле поэтому и звоню, не хочется воевать с белорусами. Если вы сюда зайдете, то просто умрете. Мы вас ждем с Байрактарами. - Б*ь, да мы все в а*е! Думаем отказаться всей ротой как только перейдем. Но куда идти? Как? Лучше таракана нашего е*ите!

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