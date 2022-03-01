Кулеба призвал страны ЕС не платить за нефть и газ в рублях: «Это как помогать Украине одной рукой, а другой помогать русским убивать украинцев»

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС не платить за российский газ в рублях. Он отметил, что в таком случае, это будет «недружественный шаг в отношении Украины».
Об этом он написал в Twitter.
«Если какая-либо страна ЕС склонится перед унизительными требованиями Путина платить за нефть и газ в рублях, это будет все равно, что помогать Украине одной рукой и помогать русским убивать украинцев другой. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор», - написал он.