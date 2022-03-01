Верховная Рада назначила нового министра аграрной политики

Верховная рада Украины уволила Романа Лещенко с должности министра аграрной политики и продовольствия, и назначила на его место Николая Сольского.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Николая Сольского назначили новым министром аграрной политики Украины», - отметил он.

За это решение проголосовали 294 народных депутата, уточнила спикер «Слуги Народа» Юлия Палийчук.

Сольский является одним из учредителей «Украинского аграрного холдинга», юрист, на выборах 2019 года прошел в парламент по списку «Слуги Народа». Возглавлял комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики. Один из авторов закона о рынке земли, пишет РБК-Украина.