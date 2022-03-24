Украина видит Израиль посредником в переговорах с РФ, а в будущем – и одним из гарантов безопасности, - Ермак

Украина хотела бы, чтобы Израиль стал одним из гарантов крупного международного договора, который предоставлял бы четкие гарантии безопасности Украины после завершения войны с Россией.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время общения с израильскими СМИ.

Украина надеется на результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны и более мощную помощь нашей стране. Ермак подчеркнул, что у нашего государства очень теплые, дружеские и особые отношения с Израилем. Ермак отметил: украинские власти приветствуют посредническую роль Израиля в попытках остановить войну, начатую Российской федерацией.

- Мы поражены тем, как глубоко в материале израильские чиновники, в частности премьер-министр Нафтали Беннет. И мы считаем, что он действительно настроен сделать все необходимое, чтобы принести мир на нашу землю и прекратить войну, - сказал Ермак.

В то же время он заявил, что есть вопросы, на компромиссы по которым Украина никогда не пойдет.

- Это компромиссы, связанные с нашей независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом. И об этом знает премьер-министр Беннет, - добавил Ермак.

По его словам, также есть надежда, что Израиль может выступить одним из гарантов будущего крупного международного договора о гарантиях безопасности для Украины.

- Такой договор предполагает обширный перечень стран – потенциальных гарантов. Поэтому с каждой из этих стран мы проводим отдельные консультации, чтобы потом встретиться вместе, – рассказал Ермак.

Кроме того, Украина хотела бы получить большую помощь от Израиля относительно вооружений и военных технологий. Ермак отметил, что власти Израиля также должны решить вопрос, который был очень негативно воспринят в Украине, когда были изменены правила въезда для наших граждан и введены электронные разрешения.