Зеленский призвал «Большую семерку» ежедневно усиливать санкции против рф и создать систему гарантий безопасности U24

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны «большой семерки» создать действенную систему гарантий безопасности для Украины и региона, способную остановить любого агрессора за 24 часа.

Об этом он заявил в четверг, 24 марта, на саммите «Большой семерки» по видеосвязи.

Зеленский заявил о необходимости «еженедельно усиливать санкции против российской агрессии, пока она не остановится и не вернет нам мир».

Также призвал страны G7 «принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины, для нашего региона, реальных гарантий, действенных, таких, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа».

— Мы предложили создать такое объединение U24, это то, что действительно нужно миру. Не только для того, чтобы превентивно останавливать войну или боевые действия, которые уже начались, но и для того, чтобы предоставлять помощь странам, которые страдают от стихийных бедствий, во время пандемии, которые сталкиваются с миграционными или продовольственными кризисами. Мир требует новых действенных альянсов., новых эффективных гарантий, - заявил Зеленский.

Также он отметил, что после окончания войны нужно как можно быстрее восстановить города, экономическую жизнь и вернуть людей домой.