США выделят Украине более $1 миллиарда на гуманитарную помощь

США предоставят более $1 миллиарда на гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщил президент США Джо Байден, передает «Интерфакс-Украина».

- Сегодня я хочу объявить, что США дадут более 1 миллиарда долларов на гуманитарную помощь Украине, - сказал Байден на пресс-конференции в Брюсселе.

Также США инвестируют $320 миллионов, чтобы укрепить демократические завоевания и защитить права человека в Украине и в соседних странах.

По словам Байдена, США готовы принять 100 тысяч беженцев из Украины.