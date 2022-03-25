США выделят Украине более $1 миллиарда на гуманитарную помощь

США предоставят более $1 миллиарда на гуманитарную помощь Украине.
Об этом сообщил президент США Джо Байден, передает «Интерфакс-Украина».
- Сегодня я хочу объявить, что США дадут более 1 миллиарда долларов на гуманитарную помощь Украине, - сказал Байден на пресс-конференции в Брюсселе.
Также США инвестируют $320 миллионов, чтобы укрепить демократические завоевания и защитить права человека в Украине и в соседних странах.
По словам Байдена, США готовы принять 100 тысяч беженцев из Украины.
- Многие украинские беженцы хотят остаться в Европе, поближе к дому, но мы также приветствуем 100 тысяч украинцев в США с фокусом на воссоединение семей, - сказал Байден.