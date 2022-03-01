Российская армия – это средневековое скопление живой силы со старыми методами ведения войны, – глава ГУР МО Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов назвал российскую армию средневековым скоплением живой силы со старыми методами ведения войны.

Об этом шла речь в его интервью изданию The Nation, передает ГУР МО.

В ходе общения Кирилл Буданов рассказал, что перспективы мира, несмотря на переговоры, остаются туманными. При этом он не склонен доверять россиянам – «российская сторона никогда не была предсказуемой в случае переговоров».

- Наша страна понимает, с кем имеет дело и мы не ожидаем здесь никакого чуда. Мы имеем дело с армией преступников, грабителей, наемников, и мы готовы сражаться и побеждать, - заявил Буданов.

– Российское командование совершило много ошибок и мы эффективно используем эти просчеты. Украинская армия показала, что российская армия, называвшая себя второй армией мира – это великий миф. Реально это просто средневековое скопление живой силы и старые методы ведения войны, - заметил генерал Буданов.

Одним из залогов эффективности украинских войск в нынешней войне, отметил начальник ГУР МО Украины, является эффективная разведка.

- У нас много информаторов в российской армии и в их политических кругах и государственном руководстве, - рассказал он.

Во время интервью начальник ГУР МО Украины отметил, что украинцы с помощью технических средств разведки и агентурных ресурсов следят за кадыровскими боевиками, воюющими на территории Украины.

– У нас в Чечне есть много информаторов. Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом от наших агентов. Когда началась война, Россия понесла много потерь. При этом большинство из оккупантов даже не успели добраться до Киева, – рассказал Кирилл Буданов.

Война вступила в новую фазу, когда россияне начали обстреливать украинские города и избегать наземных столкновений.

- Россияне – трусы, потому что они бомбили и обстреливали наших мирных людей, наши больницы, наши театры и роддома, – сказал генерал Буданов.

Начальник ГУР МО Украины отметил, что одной из важных задач украинской военной разведки является организация партизанского движения в тылу противника. Отказавшись привести детали такого движения, Кирилл Буданов отметил, что это «очень большое количество людей» и заметил: «Скажу, что скоро наступит весна, наши леса зазеленеют, а для агрессора откроется настоящий ад».