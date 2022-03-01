«Лука, я тебе никогда не давал плохих советов»: Саакашвили предупредил Лукашенко о последствиях отправки войск в Украину

Находящийся под стражей в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили посоветовал самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко не вводить войска в Украину.

Текст своего обращения Саакашвили опубликовал в Twitter 25 марта.

«Лука, я тебе никогда не давал плохих советов. Если ты пошлешь войска в Украину, максимум через месяц тебя уже не будет у власти и очень плохо закончишь. Путину твоя судьба до лампочки, сам знаешь», – написал Саакашвили.