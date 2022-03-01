Байден встретился с украинскими беженцами в Варшаве, а после назвал путина «мясником»

Президент США Джо Байден назвал президента россии владимира путина «мясником». Заявление было сделано после визита к украинским беженцам в Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На вопрос репортеров, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил: «Он мясник».

Во время короткой сессии вопросов на стадионе «Народовый» Байден рассказал, как он бывал в подобных местах в своей жизни, но сказал, что его всегда удивляет «глубина и сила человеческого духа».

- Это невероятно, это невероятно. Я вижу всех этих маленьких детей. Просто хочу обнять, просто хочу сказать спасибо, - сказал он.

- Каждый из этих детей сказал что-то вроде: «Помолитесь за моего папу, дедушку или брата, который сражается». И я помню, каково это, когда у тебя есть кто-то в зоне боевых действий. Каждое утро ты встаешь и удивляешься. Ты просто удивляешься. И ты молишься, чтобы тебе не позвонили.

Напомним, ранее Президент США Джо Байден называл владимира путина «настоящим головорезом» и «кровавым диктатором», ведущим аморальную войну против Украины. А также военным преступником.