Байден в Варшаве выступил с «большой речью» о войне в Украине и ее последствиях для всего мира

Президент США Джо Байден в субботу, 26 марта, в Королевском дворце в Варшаве выступил с «большой речью» по поводу войны в Украине.

Как известно, Байден завершает свою поездку в Европу в Варшаве. Он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, а также с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, и украинскими беженцами.

Также в рамках визита он пообщался с американскими военнослужащими, которые прибыли в Польшу в составе сил НАТО.

19:43 Президент США заявил, что сегодня украинский народ демонстирует, что единство народа сильнее, чем власть одного тирана.

- Диктатор, который стремится восстановить ушедшую в историю империю, не добьется своей цели. Потому что свободные люди отказываются жить в мире, где царит темнота. Этот человек не может оставаться у власти.

19:42 Также он заявил, что необходимо бороться с коррупцией и автократией, которые распространяются из Кремля.

19:41 Байден говорит, что нужно прекратить зависимость европейских стран от ископаемых ресурсов и развивать возобновляемые источники энергии.

19:40 Байден обратился к российскому народу.

- Хочу обратиться к российскому народу. Я взаимодействовал со всеми российскими лидерами. И я всегда говорил честно и прямолинейно. Вы - российский народ. Вы не наш враг. Если вы считаете, что убийство детей и стариков, бомбежка больниц и школ, отрезание городов - это справедливо? Все это - не действие великой державы. Вы как никто другой должны помнить, как быть в такой ситуации. Вы должны вспомнить 30 и 40-е годы.

Если вы испытали осаду Ленинграда или слышали рассказы о ней. Вот именно это происходит сейчас в Украине. Именно этот ужас принесла российская армия в Украину.

Всего не сколько дней назад вы были великой страной, а сгеодня агрессия владимира путина отрезала вас от остального мира и вернула россию в 19 век. Нежуели это то будущее, на которое вы заслуживаете, на которое заслуживают ваши дети. Вы лучше, чем эта война.

19:36 Данная война является глубоким стратегическим провалом для России.

19:33 Байден о встрече с украинскими беженцами.

- Сегодня я посетил стадион, где находятся тысячи украинских беженцев. Я видел слезы на глазах матерей, я видел их детей, которые не знали улыбаться или плакать. Маленькая девочка, она гвоорила на пнглийском, она спросила: "Мой братик и мой папа. Выжывут ли они?" (...) Мы все молимся, чтобы все эти страдания были временными. Чтобы эти страдания, которые они испытывают, эта глубокая грусть покинула их.

19:30 Байден напомнил о санкциях, которые были введены против России и российского бизнеса, а также об уходе иностранных компаний

- Санкции призваны причинить ущерб России. Санкции лишают Россиию финансировать свою армию. путин виноват во все. Только он и точка.

19:26 Байден заявил, что НАТО защищает демократию и не угрожает России.

- Россия с самого начала была настроения на насилие.

19:23 Байден: "Я обращаюсь к народу Украины: "Мы с вами и точка!".

- Это борьба между свободой и репрессией, борьба между мировым порядком, основанным на правилах и законах, и грубой силой. Нам нужно готовить себя к долгой борьбе, мы не победим за день или месяц.

19:20 Свое слова Байден начал словами Папы Иоанна Павла ІІ: «Не бояться».

19:17 Президент Джо Байден начал свое выступление.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, анонсирую выступление президента США в Варшаве, сообщил, что оно коснется «ставок на данный момент, неотложности предстоящего вызова, значения конфликта в Украине для мира и почему так важно, чтобы свободный мир сохранял единство и решительность перед лицом российской агрессии».

Как сообщил советник журналистам, Байден также будет говорить о «контексте и истории этого конфликта и о том, как он видит его развитие», прежде чем сесть на самолет, чтобы вернуться в Вашингтон.