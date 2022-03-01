Николаевская детская облбольница за месяц войны приняла 14 раненых детей в тяжелом состоянии

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Николаевская областная детская больница приняла 14 раненых детей в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал директор учреждения Александр Плиткин, передует «Думская».

По словам врача, к сожалению, двоих спасти не удалось.

От ранений, полученных в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск, скончался трехлетний мальчик, которого доставили в состоянии клинической смерти, и 17-летняя девушка. Последнюю пытались реанимировать, но, к сожалению, безуспешно.

Напомним, по состоянию на утро 31-го дня полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в Николаевской области из-за оккупантов погибли 28 детей.