В Карабахе ввели военное положение: рф обвиняет Азербайджан в нарушении договоренностей, а последние призывают россию вывести армянскую армию

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике в субботу, 26 марта, было введено военное положение на фоне нового напряжения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает пресс-служба главы НКР.

Президент непризнанной республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного военного положения. Так, ограничено право на свободу собраний, забастовок, а также запрещена работа ряда организаций.

В то же время Минобороны рф обвинило Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху. Азербайджанские военные якобы вошли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии непризнанной республики.

«В настоящее время командованием российского миротворческого контингента принимаются меры по урегулированию ситуации и возвращению войск в первоначальное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск», - добавили в Минобороны рф.

В свою очередь азербайджанские военные заявили, что бойцы непризнанной республики пытались совершить диверсию против армии Азербайджана. Инцидент с обстрелом подразделений врага там был опровергнут. В Азербайджане утверждают, что полностью выполняют пункты трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и рф по Карабаху от 10 ноября 2020 года.

В министерстве обороны Азербайджана также сказали, что россии необходимо обеспечить «полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с международно признанной территории Азербайджана», имея в виду всю территорию Нагорного Карабаха.

Стоит отметить, что контролировать вооруженный конфликт на территории НКР должны российские миротворцы, однако президент рф владимир путин вывел часть военнослужащих, чтобы те участвовали в полномасштабном наступление россии на Украину.

Такое положение дел не устроило главу Армении Николу Пашиняна, ведь по его мнению, россия не выполняет свои обязательства и не блокирует наступление войск Азербайджана в Карабахе.