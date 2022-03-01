Данилов заявил, что открытие вторых фронтов против рф в Карабахе, Курилах и Калининграде помогли бы Украине бороться с нападением оккупантов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов РФ на территориях других стран очень помогло бы Украине бороться с российским нападением.

Об этом он заявил в эфире телемарафона 26 марта.

— После того как Нагорный Карабах ввел военное положение у себя на территории сегодня, я могу сказать: там действительно происходят события. Байрактары не только утюжат орков на нашей территории, они отработали в Нагорном Карабахе, - отметил он.

Секретарь СНБО сообщил, что Армения обращается к москве, чтобы та помогла войсками, которые на прошлой неделе россия вывела в Украину для продолжения полномасштабного вторжения. Поэтому Данилов считает, что «помощь, которую РФ обещала Нагорному Карабаху и Армении, пожалуй, там вряд ли появится».

Данилов также обратил внимание, что сегодня, после заявления Токио о принадлежности четырех островов Курильской гряды непосредственно Японии, Россия начала учения, но количество военных, которые есть в том секторе обороны РФ, на сегодняшний день крайне мало, потому что они их всех отправляли в Украину.

— Чем будет заканчиваться эта ситуация, пока неизвестно. Но если будут открываться вторые фронты для Российской Федерации, которые она искусственно создала собственными действиями за свою короткую историю, они нам будут очень качественно помогать, - отметил он.

При этом Данилов отметил, что Грузия «ведет себя не очень корректно, мягко говоря».