Украина добивается исключения России из МАГАТЭ за «ядерный терроризм»

Украина работает для отстранения России из Международного агентства по атомной энергии или отстранения россиян от должностей в Секретариате МАГАТЭ из-за захвата украинских атомных электростанций.

Об этом сообщает Кабинет министров.

«Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию с МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, которые они занимают в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике», - заявила советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль .

В Минэнерго убеждены, что политика «ядерного терроризма», проводимая россиянами, захватывая украинские АЭС, является неоспоримым основанием для этого.

Ранее сообщалось, что между Украиной и Международным агентством по атомной энергии готовится соглашение о гарантиях безопасности ядерных объектов.