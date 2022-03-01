Ермак и Денисова заявили, что «референдумы» оккупантов о присоединении к России будут никчемными: «Украина и мир их не признает»

Фейковые референдумы по вхождению в состав России, которые планирует «власть» «ЛДНР», будут юридически ничтожны и не будут иметь правовых последствий. Такие попытки являются грубым нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года и протокола №1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Об этом заявили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и омбудсман Людмила Денисова.

«Любые фейковые референдумы в ОРДЛО о присоединении к РФ не будут признаны Украиной и миром. А попытки россиян таким образом поднять ставки, взорвать украинский суверенитет все равно не добьются успеха», - написал Ермак.

Он подчеркнул, что для Украины вопрос территориальной целостности и суверенитета – принципиальный.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также прокомментировала намерение оккупационных властей в Луганской области провести «референдум» о присоединении к России.

«Понимая усиление позиций Вооруженных сил Украины в войне и опасаясь увольнения Украиной временно оккупированного Луганска, террористическое руководство ЛНР пытается как можно быстрее провести референдум о вступлении в состав России. Ведь после проведенного «референдума» страна-оккупант сможет цинично назвать наступление ВСУ на Донбасс «нападением на Россию», – предупредила она.

Денисова подчеркнула, что территории временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены под контроль Украины. А фейковые референдумы юридически ничтожны и без правовых последствий.

Она обратилась к мировому сообществу усилить санкционное давление на государство-агрессора РФ и принять все меры для прекращения российской агрессии, направленной против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что в засаде террористической «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории «ЛНР» может пройти референдум о вхождении в состав россии.