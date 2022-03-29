Вице-мэр Лазарев заявил, что департамент энергоэффективности на период военного положения приостанавливает свою деятельность

Заместитель мэра по вопросам информатизации и инновации Дмитрий Лазарев заявил, что департамент энергетики и энергоэффективности на период военного положения, решением исполкома, приостанавливает свою деятельность.

Об этом оннаписал на своей странице в Facebook.

«Принял для себя взвешенное решение по прекращению служебной деятельности в местном самоуправлении. Департамент энергоэффективности, подчиненный мне, на период военного положения, решением исполкома, приостанавливает свою деятельность», - написал Лазарев.

Также он добавил, что вступил в ряды Муниципального караула:

« С первого дня войны вступил в ряды Муниципального караула Николаевской военной администрации. Считаю честью служить государству более целесообразным способом. Спасибо команде профессионалов с которыми работал эти годы, спасибо тем, кто мешал и делал нас сильнее. Честь имею. Слава Украине".

Напомним, что ранее сообщалось, что Департамент энергетики Николаева в 2022 году не начнет ни одного нового объекта .