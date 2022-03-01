Глава КСУ Тупицкий находится в Вене, официально он территорию Украины не покидал, – журналистка

Журналист Наталья Седлецкая опубликовала фотографии отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в центре Вены.

Фото она разместила на своей странице в Facebook.

«Узнаете? Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий. Убежал в Вену. Ему 59 лет. 17 марта его семья (жена Ольга и двое детей) уехали на автомобиле BMW из Украины. Сам Тупицкий официально границу не пересекал. Последние данные о пересечении им границы – это прилет из Турции 22 февраля», - сообщила Седлецкая.

По словам журналистки, фотографии сделаны 24 марта в центре Вены у входа в отель Stefanie.

Как известно, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. 26 февраля Зеленский еще на месяц отстранил Тупицкого от должности.

27 марта Президент Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

При этом Зеленский считает, что Александр Тупицкий не может быть председателем КСУ, который состоит из «детей» Януковича, «племянников» Порошенко и «дальних родственников» Тимошенко.

13 мая по месту жительства Александра Тупицкого следователи ГБР провели обыск.

Также была опубликована аудиозапись, в которой Александр Тупицкий пытался убедить донецкого бизнесмена Владислава Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг «Зуевского энергомеханического завода» в Зугрэсе, в завладении которым сейчас подозревается экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков.

Самого Владислава Дрегера связывают с компанией «НОПАС», которая владеет Николаевским междугородним автовокзалом.

Стоить также отметить, что Тупицкий не раз игнорировал заседания по назначению меры пресечения во время досудебного расследования.