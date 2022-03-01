Постпред Украины в ООН заявил, что подписание Договора о гарантиях безопасности возможно только после полного вывода войск рф

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина может подписать Договор о гарантиях безопасности только после полного вывода войск рф с нашей территории.

Такое мнение он высказал в Twitter.

«Подписание Договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможно только после вывода всех российских вооруженных подразделений в места дислокации по состоянию на 23 февраля 2022 года», - написал он в Twitter.

.@SergiyKyslytsya: “Signing of the Treaty on the Security Guarantees for Ukraine will only be possible after withdrawal of all Russian armed units to locations as on 23 February 2022.” pic.twitter.com/mxYTQ3lGA0 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 29, 2022

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между украинской и российской делегациями, в ходе которого Украину представила свое видение новой системы гарантий безопасности.