Постпред Украины в ООН заявил, что подписание Договора о гарантиях безопасности возможно только после полного вывода войск рф

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30.03.2022 08:42

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина может подписать Договор о гарантиях безопасности только после полного вывода войск рф с нашей территории.

Такое мнение он высказал в Twitter.

«Подписание Договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможно только после вывода всех российских вооруженных подразделений в места дислокации по состоянию на 23 февраля 2022 года», - написал он в Twitter.

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между украинской и российской делегациями, в ходе которого Украину представила свое видение новой системы гарантий безопасности.

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