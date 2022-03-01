«Мы будем счастливы сыграть эту роль»: Великобритания готова быть гарантом безопасности Украины

Великобритания готова быть одном из гарантов безопасности для Украины.

Об этом заявила на брифинге постпред Британии в ООН Барбара Вудворд, передает Liga.

Журналист спросил, будет ли Лондон гарантом безопасности для Украины.

- Мой премьер-министр (Борис Джонсон. – Ред.) разговаривает с президентом Зеленским практически каждый день. Мы хотим любым способом, которым можем, помочь закончить войну, обеспечить вывод российских войск. И мы будем счастливы сыграть эту роль, если Украина попросит, да, – ответила Вудворд.

Она также добавила, что Британия уже отправила Украине значительную военную помощь и выделила 400 млн фунтов гуманитарной помощи.