В Украину с визитом прибыл гендиректор МАГАТЭ – первой он посетил Южно-Украинскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Украину для переговоров о предоставлении агентством техподдержки для обеспечения безопасности ядерных объектов. 30 марта он посетил Южно-Украинскую АЭС.

Об этом Гросси сообщил в Twitter.

«Я нахожусь на Южно-Украинской АЭС, чтобы встретиться с официальными лицами и персоналом украинского правительства и оказать техническая помощь в обеспечении безопасности и защиты ядерных объектов страны. Жизненно важно быть на месте, чтобы оказывать эффективную поддержку Украине в эти чрезвычайно трудные времена», - отметил Гросси.

Также он сообщил, что лично поблагодарил персонал Южно-Украинской АЭС за стойкость в эти чрезвычайно трудные времена.

«Персонал всех ядерных объектов Украины заслуживает полного уважения и восхищения за обеспечение безопасной и надежной работы объектов в условиях конфликта», - отметил гендиректор МАГАТЭ.

I personally thanked South Ukraine Nuclear Power Plant staff for their endurance and resilience during these extremely difficult times. Staff of all #Ukraine nuclear facilities deserve full respect and admiration for keeping sites running in a safe and secure way amid conflict. pic.twitter.com/hOagFfStNv — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 30, 2022

Цель визита генерального директора – оперативное обеспечение безопасности ядерных объектов Украины, говорится в официальном заявлении МАГАТЭ. Ожидается отправка экспертов МАГАТЭ на приоритетные объекты и доставку жизненно важных материалов для обеспечения безопасности и охраны, включая оборудование для мониторинга и аварийного реагирования.

- Военный конфликт подвергает беспрецедентной опасности украинские атомные электростанции и другие объекты с радиоактивными материалами. Мы должны принять срочные меры, чтобы обеспечить их безопасную и надежную работу, а также снизить риск ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья и окружающей среды как в Украине, так и за ее пределами, — сказал Гросси.

В ходе визита генеральный директор посетит одну из украинских атомных электростанций.

МАГАТЭ разработало конкретные и подробные планы оказания помощи ядерным объектам Украины, включая пятнадцать ядерных реакторов на четырех станциях, а также Чернобыльскую АЭС, где после аварии 1986 года расположены объекты по обращению с радиоактивными отходами.

- Украина обратилась к нам за помощью в обеспечении безопасности. Сейчас мы начнем ее доставлять. Украина имеет одну из крупнейших в Европе ядерно-энергетических программ. Присутствие МАГАТЭ там, где это необходимо для обеспечения безопасности и защиты, имеет первостепенное значение. Мы готовы оказать необходимую поддержку уже сейчас, — добавил Гросси.

Как известно, российская армия захватила две АЭС на территории Украины - Чернобыльскую и Запорожскую.

Более того, на территории ЧАЭС оккупанты накапливают некондиционные боеприпасы, что грозит взрывом и ядерной катастрофой.