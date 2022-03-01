«Если орден от Лаврова для него важнее, то стоит так и сказать»: Кулеба ответил на обвинения главы МИД Венгрии о вмешательстве Украины в выборы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кульба отреагировал на обвинения главы МИД Венгрии, Петера Сийярто, о попытке Украины повлиять на парламентские выборы, прошедшие в 27 марта.

Об этом сообщает «Украинская правда»

По его словам, Дмитрий Кульба несколько дней назад позвонил послу Украины в Будапеште, «чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов». При этом Сийярто не предоставил никаких доказательств.

В свою очередь Кулеба отреагировал на обвинения, заявив, что Украина никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов.

«Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов выдумывать чушь и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали. Если орден от Лаврова для него важнее, чем отношения со мной, то стоит так прямо и сказать», - сказал он.

Напомним, что ранее премьер Венгрии заявил, что отказ от российских газа и нефти остановит экономику страны.