Президент Зеленский поговорил с Байденом, Украина просит США о неотложной поддержке оружием

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Зеленский сообщил в Twitter, что беседа продолжалась около часа.

«Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи», - сообщил Зеленский.

В Белом доме сообщили, что президенты обговорили «работу Соединенных Штатов, их союзников и партнеров по оказанию военной, экономической и гуманитарной помощи Украине».

«Лидеры обсудили, как Соединенные Штаты работают круглосуточно, чтобы выполнить основные запросы Украины на помощь в области безопасности, критические последствия этого оружия для конфликта, а также продолжающиеся усилия США с союзниками и партнерами по выявлению дополнительных возможностей для оказания помощи».

«Президент Байден проинформировал президента Зеленского о том, что Соединенные Штаты намерены предоставить правительству Украины 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной помощи. Он также рассмотрел дополнительные санкции и гуманитарную помощь, объявленные на прошлой неделе. Президент Зеленский проинформировал президента Байдена о статусе переговоров Украины с Россией», - говорится в сообщении.

В Офисе Президента Украины уточнили, что Зеленский и Байден обсудили конкретную поддержку, которая еще больше усилит оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе.

- Нам нужен мир, а он придет только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя. Наш дух крепок, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка, – заявил Владимир Зеленский.

Лидеры также обсудили подготовку следующего пакета болезненных санкций против России, переговорный процесс и вопросы гарантий безопасности для Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил США за очередной пакет гуманитарной помощи в размере 1 миллиард долларов и дополнительные 500 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки.