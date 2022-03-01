Президент Зеленский отозвал неэффективных послов из Марокко и Грузии: «Дипломатический фронт – один из ключевых»

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал послов в Марокко и Грузии – Оксану Васильеву и Игоря Долгова из-за их неэффективной деятельности.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства, чтобы Украина могла выбороть свое будущее. Мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто зря тратит время и работает только для того, чтобы оставаться на должности. При всем уважении: не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите другую работу, - заявил Зеленский.

- Дипломатический фронт – один из ключевых и все на нем должны работать максимально эффективно на победу и помощь нашей армии. Как каждый наш защитник на поле боя, так и каждый на дипломатическом фронте, - отметил Президент.

Также Президент сообщил, что в ближайшие дни ждет конкретики от работы наших представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Южно-Восточной Азии и в странах Африки. Результатов Зеленский ждет и от военных атташе.