В МИД россии заявили, что Евросоюз «переходит все границы» со своими санкциями, поэтому запретили высшему руководству ЕС въезжать в рф

В ответ на западные санкции за войну против Украины, россия решила расширить список официальных лиц Европейского Союза, которым запрещен въезд в рф.

Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

В МИД считают, что решения Брюсселя, которые «произвольно подвергают односторонним ограничениям» российских граждан и организации, «переходят все границы», «в Брюсселе по инерции идут тупиковым путем введения в отношении россии ограничительных мер».

Также в ведомстве заявили, что «своими попытками выставить россию виновником системного кризиса в области европейской безопасности, брюссельские еврочиновники отказываются признать, что на протяжении многих лет они потворствовали укреплению русофобских и неонацистских настроений на Украине, ее милитаризации и встраиванию в усилия НАТО по военному сдерживанию России».

«Несмотря на наши неоднократные призывы, потакали саботажу киевским режимом минского «Комплекса мер» и удушению русскоязычия на Украине. Закрывали глаза на систематическое истребление мирных жителей Донбасса. Теперь же, вместо того, чтобы извлечь уроки из произошедшего, в Брюсселе по инерции идут тупиковым путем введения в отношении России ограничительных мер. Да еще и пытаются вовлечь в эти бессмысленные и нелегитимные с международно-правовой точки зрения усилия, чреватые дальнейшей эскалацией напряженности в Европе и мире, другие суверенные страны вопреки их национальным интересам. Подвергают их беспрецедентному давлению и шантажу. Своими действиями Евросоюз не только заводит в тупик отношения с Россией, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы», - обосновали в МИД причину ввода ответных санкций.

Помимо этого, введение санкций в россии объяснили ответом на «массированные односторонние санкции Евросоюза». Там решили руководствоваться базовым для международного права принципом – взаимности.

Ограничения на въезд в россию коснутся тех, кто «продвигал антироссийскую политику». Это, в частности, высшее руководство ЕС, ряд еврокомиссаров и начальников военных структур объединения, большинство членов Европарламента. Также в санкционный список попадут «высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС» и даже общественные деятели и журналисты.