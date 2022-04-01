Олигарх Фирташ опять отсрочил свою экстрадицию в США – судебные тяжбы идут уже восемь лет

Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в отведенный срок подали апелляционную жалобу на решение Земельного суда Вены по уголовным делам. Ранее суд отклонил ходатайство Фирташа о повторном рассмотрении дела по его экстрадиции в США.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее австрийское издание Kurier информировало со ссылкой на суд, что адвокатам Фирташа было сообщено об отказе в ходатайстве 16 марта этого года, после чего у них было две недели на подачу апелляции.

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, изданному в 2013 году, но затем отпущен под залог 125 миллионов евро.

В США олигарха обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 миллионов хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для дальнейшей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

В апреле 2015 австрийский суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче. Однако в феврале 2017 года Высший земельный суд Вены (OLG) пересмотрел это решение по жалобе прокуратуры, а в июне 2019 года Верховный суд Австрии подтвердил законность экстрадиции.

После этого Минюст Австрии принял соответствующее постановление об экстрадиции, но процесс был прекращен в июле 2019 из-за ходатайства защиты украинского бизнесмена в суд о новом рассмотрении с учетом дополнительно собранных данных. По информации Kurier, решение суда затянулось из-за большого количества поданных документов, проблем со связью из-за коронавируса и из-за смены судей.

Напомним, что Фирташ владеет николаевским портом «Ника-Тера».