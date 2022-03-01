В Южноукраинском горсовете ОПЗЖ расформировала свою фракцию и обвинила РФ в геноциде украинцев

В Южноукраинском городском совете 31 марта на внеочередной сессии объявили о прекращении деятельности депутатской фракции партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».

Об этом сообщается на сайте горсовета.

Глава фракции Сергей Снитков заявил, что 25 февраля все восемь депутатов приняли решение расформировать фракцию. Они создали депутатскую группу «АЭС и город», возглавил ее Сергей Снитков.

- То, что сделали рашисты 24 февраля, вероломно бомбя столицу, города, аэродромы – это геноцид украинского народа. Поэтому мы, депутаты Южноукраинского городского совета… сообщаем о прекращении деятельности депутатской фракции политической партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», - приводит слова Сниткова «Южка News City». - Сегодня все влияния и политические партии должны отойти на задний план. Мы объединяемся, как народ Украины против решительной агрессии.

В состав фракции входили депутаты: Дмитрий Аркатов, Валентина Еременко, Андрей Москаленко, Николай Пелюх, Анжела Савастру, Сергей Снитков, Марат Шарифуллин и Вера Шикерская.