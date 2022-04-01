Германия и Австралия поставят в Украину боевые машины пехоты

Германское правительство одобрило поставку для ВСУ боевых машин пехоты из Чехии.

Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag, сообщает «Лига.net».

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт одобрила поставку 58 единиц PbV-501, которые изначально были на вооружении армии ГДР.

«Доставка в Украину не состоится сразу, потому что БМП должны быть предварительно отремонтированы. Это займет несколько недель», - уточнили в издании.

Эти машины перешли во владение бундесвера после воссоединения ФРГ и ГДР, и в конце 1990-х были переданы шведской армии. Позже Швеция продала их чешской компании, которая пыталась продать машины ВСУ еще с 2019 года при правительстве ФРГ канцлера Ангелы Меркель, но не могла из-за отсутствия разрешения Берлина. Теперь такое разрешение есть, подтвердил представитель Минобороны ФРГ.

Pbv-501 – это, фактически, восточногерманская модификация BMP-1A1 Ost (с пулеметом M2 Browning). Последнее, в свою очередь, является модификацией принятой на вооружение в 1979 году БМП-1П. Позднее на некоторых машинах часть материалов и оборудования была заменена под стандарты НАТО.

Кроме того, Австралия направит в Украину бронетехнику своего производства по просьбе Президента Владимира Зеленского, в частности бронемашины Bushmaster. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он уточнил, что помощь будет отправлена военно-транспортными самолетами С-17.

Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный панцирный транспортер. Он был создан для использования в пустынных районах Австралии, может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов на три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять пулям до 7,62 мм, осколкам гранат, патронов, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества.