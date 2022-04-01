Освобожденный из российского плена мэр Мелитополя встретился с президентом Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Елисейском дворце с мэром временно оккупированного Мелитополя Иваном Фёдоровым, освобожденным из российского плена.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Похищенный российской армией, никто не может представить, что пережил мэр Мелитополя. Теперь на свободе он об этом рассказывает. Его история нас поразила. Я выразил ему и украинским депутатам свое восхищение и поддержку. Преисполнены решимости, мы с Украиной», - написал Макрон в Twitter.

Как сообщают французские СМИ, в среду Ивана Федорова принял президент Сената Франции Жерар Ларше.

- Принять вас также означает рассказать вам, что нам удалось сделать в течение месяца, что мы будем продолжать наши усилия вместе с вами, - добавил Ларше.

Ранее, после похищения Ивана Федорова 11 марта Президент Украины Владимир Зеленский призвал Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца помочь освободить его.