Россия намерена спровоцировать масштабный продуктовый кризис в мире, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Россия хочет создать масштабный продуктовый кризис в мире.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает «Цензор.НЕТ».

- Намерения России очевидны. Вслед за энергетическим кризисом, к которому привела Россия в конце прошлого года и начале этого года в Европе и мире, их задача теперь – создать большой продуктовый кризис в мире. Они это действительно делают. Они сегодня уничтожают часть зернохранилищ в Украине, они закрывают экспорт зерна из украинских портов из-за морской блокады, - сказал Шмыгаль.

В то же время премьер подчеркнул, что Украина находит с партнерами решение, как действовать по обеспечению экспорта украинских зерновых и другой продукции. Премьер также заявил, что сегодня ситуация с продуктами в Украине стабильная.