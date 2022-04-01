Санду заявила, что Молдова не вводит санкции в отношении рф, так как останется без газа и электричества

Молдова не может присоединиться к санкциям, введенным некоторыми странами против россии, поскольку так страна может остаться без газа и электроэнергии.

Об этом в интервью Radio Europa Liberă заявила президент Майя Санду, передает NewsMaker.

- Когда мы говорим о санкциях в общих чертах, не вдаваясь в детали, это очень поверхностный подход. Давайте обсудим, что могут означать санкции с точки зрения экспорта и импорта: у нас и так нет доступа ни на украинский рынок, ни на российский и беларусский. Потому что есть это препятствие — война. И экспорт, и импорт с этими странами заблокирован, — сказала Санду.

Она также подчеркнула, что важнейшей зависимостью Кишинева от Москвы являются энергоресурсы и добавила, что пока у Молдовы нет другого решения этого вопроса.

- Можем ли мы сегодня оставить страну без природного газа и электричества? Нет, мы не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тысяч украинских беженцев, 50 тысяч из которых — дети, — говорит Майя Санду.

Санду отметила, что Молдова «пользуется полной поддержкой своих западных партнеров». Более того, они даже попытаются помочь Кишиневу найти альтернативные варианты [по вопросу энергоресурсов].

- Однако до тех пор мы, очевидно, не можем игнорировать реальность, — добавила президент.

На замечание журналистки Валентины Урсу о том, что Киев «рассержен отношением Молдовы», Санду ответила:

- Конечно, мы должны сделать все, чтобы остановить эту войну. Но есть определенные вещи, которые мы обязаны обеспечить для наших граждан. Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию здесь [в Молдове], мы не поможем никому: ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе.

Стоит отметить, что подобная позиция и у Венгрии, которая не хочет отказываться от российских нефти и газа. По словам премьер-министра страны, это обвалит экономику Венгрии.