Италия выразила готовность выступить гарантом нейтралитета Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины.

Об этом он сказал после встречи в Баку со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает La Repubblica .

«Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту посредством санкций и никогда не отказывались от дипломатического канала. Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины» - сказал итальянский дипломат.

По его словам, в результате санкций против РФ встал вопрос ускорения расширения энергетического сектора.

«В этом контексте со стороны Италии уделяется особое внимание развитию сотрудничества с надежными партнерами, имеющими большой потенциал, в частности, Азербайджан», – отметил глава МИД Италии.

Ди Майо также добавил, что "Италия в рамках составного плана энергетической безопасности нацелена на удаление от российского рынка". С этой целью Рим намерен усилить работу в направлении средиземноморского региона.

Напомним, что Швейцария объявила о готовности выступить посредником в переговорах Украины с РФ.