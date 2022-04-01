Зеленский обратился к премьеру Венгрии Орбану: «Потерял честность где-то в контактах с москвой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «не полностью понимает, что происходит не только в Украине, но и во всем мире», раскритиковав Будапешт за позицию относительно полномасштабной войны, развязанной россией.

Об этом он сказал во время своего обращения в ночь на 3 апреля.

Президент напомнил, что Киев не получил от Венгрии того, что «делают все остальные ради мира», — транзита оборонной помощи. Также Украина не увидела «морального лидерства и никаких усилий. чтобы остановить войну», заявил Зеленский.

— Вся Европа хочет мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт, или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс. Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему же тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам. Ради чего?» — обратился он к Орбану.

Зеленский подчеркнул, что венгерский народ поддерживает украинский так же, как и украинцы — венгров, а меньшинства должны быть «мостиками, которые нас еще больше объединяют».

— Политики уходят, а правда, она остается. Я всегда говорю то, что думаю. Когда я говорю о Венгрии, я имею в виду Венгрию. И мне не нужно маскировать мои мысли[...] Если это война. я называю ее войной, не «специальной операцией»[...] Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-то в контактах с москвой», — заявил Зеленский.

Премьер Венгрии отказался помогать Киеву с вооружением и поддержать эмбарго на нефть и газ, заявляя, что это остановит экономику страны.