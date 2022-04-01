Президент Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику ГУР Минобороны Буданову

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову.
Соответствующий указ опубликован на сайте Президента.
Кириллу Буданову присвоили звание генерал-майора.
Справка:
Кирилл Буданов возглавляет ГУР Минобороны с 5 августа 2020 года.
24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины, Буданов получил звание бригадного генерала, которое является самым низким генеральским военным званием (занимает промежуточное место между полковником и генерал-майором).
Звание генерал-майора является вторым по иерархии генеральским званием – между бригадным генералом и генерал-лейтенантом.