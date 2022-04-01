«Поддержите нас любым способом, но не тишиной»: Зеленский выступил на церемонии Grammy и призвал помочь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Зеленский призвал остановить войну, которую развязала Россия против Украины.

Об этом сообщается на странице Зеленского в Facebook.

- Я призываю всех рассказывать правду о войне, гибели людей, детей от российских бомб и войск. Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов и поют раненым в больницах. Даже тем, кто их не слышит. Но музыка пробьется... что бы там ни было… Потому что мы защищаем нашу свободу жить, любить, звучать, - сказал Зеленский.

- Война. Что может быть более противоположным музыке? Молчание разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения, 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют. Наши родители счастливы проснуться утром в бомбоубежищах. Потому что живы. Наши близкие не знают, будем ли мы снова вместе. Война не дает нам выбирать, кто выживет, а кто останется в вечной тишине. Поддержите нас любым возможным способом. Любым, но не тишиной. И тогда наступит мир для всех наших разрушенных войной городов: Чернигова, Харькова, Волновахи, Мариуполя и других. Они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живы и свободны. Свободны как вы на сцене Grammy, - сказал Президент.

После обращения Зеленского американский певец Джон Ледженд, дуэтом с украинской певицей Микой Ньютон исполнили композицию, посвященную Украине. Аккомпанировала им бандуристка из Одессы Сюзанна Иглидан. Во время их выступления на сцену вышла украинская поэтесса Любовь Якимчук и продекламировала свои стихи.