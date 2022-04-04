Президент Зеленский сформировал делегацию для переговоров и согласования договора с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с Россией о подготовке и согласовании проекта договора о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом говорится в Указе Президента Украины №211/2022.

Согласно указу Президента, главой делегации назначен нардеп Давид Арахамия. Члены делегации: министр юстиции Денис Малюська, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, замминистра иностранных дел Николай Точицкий.

Также членами делегации назначены нардепы Андрей Костин, Дмитрий Лубинец и Рустем Умеров. Эксперты делегации: юрист-международник Александр Малиновский и посол Украины Александр Чалый.