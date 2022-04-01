Парламент Канады осудил зверства армии россии в Буче и призвал увеличить оборонную поддержку Украины

Парламент Канады принял резолюцию с осуждением преступлений против человечества и военных преступлений РФ в Буче и призывом увеличить оборонную поддержку Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«При единогласном согласии было решено, что в свете ужасных и ужасающих сообщений, полученных из города Буча, Палата представителей решительным образом осуждает преступления против человечества и военные преступления, совершенные Владимиром Путиным, российскими военными и поддерживаемыми Россией силами» - говорится в документе.

Парламент Канады также призвал:

- предоставить Украине дальнейшую помощь в защите от российской агрессии; - обеспечить документирование случаев преступлений против человечества и военных преступлений и привлечение России к ответственности за эти преступления в Международном уголовном суде и Международном суде ООН; - оказать крайне необходимую экономическую поддержку Украине, включая введение дальнейших строгих экономических наказаний против российского режима и поддерживающих его, включая еще более жесткие торговые ограничения и экономические санкции, а также продолжение замораживания активов российских олигархов и их семей.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 4 апреля заявила, что изображения из Бучи четко демонстрируют, там имели место военные преступления.

- В эти выходные мир стал свидетелем отвратительного и бессмысленного нападения на невинных мирных жителей в Буче. Эти террористические акты не останутся безнаказанными, - сказала Жоли.

Как известно, после освобождения расположенных поблизости Киева городов Ирпень, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами.

Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидеры европейских государств.

3 апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины. При этом, по ее словам, в Бородянке ситуация по гражданским жертвам российских карателей самая наихудшая.

А в Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет.

4 апреля в Буче побывал Президент Украины Владимир Зеленский.